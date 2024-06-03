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AK Parti'nin Kızılcahamam'daki istişare kampı tamamlandı! Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 03.06.2024 10:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti-saati geldiğinde, muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, gerçekten çok titiz davranıyoruz" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değiştirdi.
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