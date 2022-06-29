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Devleti 25 milyar lira zarara uğrattılar! Operasyonun perde arkası belli oldu! Böyle lüks ve şatafat görülmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2022 16:07
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. İş insanı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı. Şirketleri ise akrabaları üzerine geçirdiği belirlendi. Devlete 4 milyar lira vergi borcu olan Evcil’in lüks yaşantısından ödül vermediği ortaya çıktı. Evcil, özel jetiyle gün içinde 5 ile seyahat yaparken, Hatay’dan et yemek için İstanbul’a gittiği tespit edildi. Evcil ayrıca eşini de günü birlik Paris’e jetiyle gönderdiği ortaya çıktı. Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil’e ait uçağına el konuldu. Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı.
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