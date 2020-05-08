CHP'den DHKP-C'ye bir destek daha! Bu kez CHP Kadın Kolları Genel Başkanı...

CHP’nin DHKP-C destekçiliği sürüyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, moderatörlüğünü yaptığı videokonferansta DHKP-C sanığı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in öldüğünü, bugünün zorlu bir gün olduğunu belirtip terör örgütü DHKP-C üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna sanat için başladığı intibaı verdi. Hatta kanser hastası Ahmet Ataç’ın vefat etmesi ile Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölümü bilinçli bir şekilde bir arada anıldı. Sosyal medyada her ikisinin fotoğrafları yan yana konularak algı yapılıyor.