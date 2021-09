Can Ataklı'dan skandal sözler: Darbe çağrısı yaptı! Diyanet İşleri Başkanı'na ağır hakaretler savurdu

Daha önce de birçok kez tepki toplumu kutuplaştıran skandal açıklamalara imza atan sözde gazeteci Can Ataklı, bu kez 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesini eleştirdi. Türkiye’nin laiklik çizgisinden çıktığını iddia eden Ataklı "Bu duruma asker itiraz etmiyor" diyerek bir kez daha darbe imasında bulundu. Can Ataklı, sözlerini daha ileriye taşıyarak, Türkiye'yi Taliban ile da eş tuttu. İşte Can Ataklı’nın gündeme damga vuran skandal sözleri…

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, halkın oylarıyla iktidara gelen seçilmiş hükümete yönelik bir kez daha darbe imasında bulundu.

Ataklı, 2021-2022 Adli Yıl Açılış Törenin'de edilen dualara "asker itiraz etmiyor" diyerek hükümeti hedef gösterdi.

Can Ataklı, "T.C. simgesinde değişiklik oldu. Ne oldu, sarık girdi. Bu duruma, en kötüsü asker itiraz etmiyor. Yargı itiraz etmiyor, iş dünyası zaten itiraz etmiyor, medya itiraz etmiyor" dedi.

CAN ATAKLI "DARBE İHTİMALİ AZ" DEMİŞTİ!

Daha önce de "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir doğal afet olması lazım" çıkışında bulunan Can Ataklı bu kez de resmi törenlerde ve açılışlarda edilen duaları eleştirdi.

KUR'AN-I KERİM HAZIMSIZLIĞI

Ataklı, "Bu bir cinayettir siz 30 Ağustos'u Kur'an-ı Kerim ile başlatıyorsunuz. Bu anayasa devam ettiği sürece yapılan anayasal bir suçtur ve çok ağır bir suç" dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA AĞIR HAKARET!

Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bahsederken de alçaltıcı bir dil kullandı ve skandal sözler sarf etti.

Ataklı, "O sarıklı adam neydi, Diyanet'e bakan adamı taşıyor. Bu anayasa devam ettiği sürece yapılan anayasal bir suçtur ve çok ağır bir suç." ifadelerini kullandı.

TALİBAN İLE TÜRKİYE'Yİ EŞ TUTTU

Ataklı, sözlerinin tonunu daha ileriye taşıdı ve uzun yıllar Afganistan'da birçok insanın ölümüne neden olan Taliban ile Türkiye Cumhuriyeti'ni eş tuttu.

Can Ataklı, "Taliban'ın kafası neyse burada aynı kafa var." şeklinde konuştu.

Ataklı'nın bu son açıklamalrı kamuoyunda büyük tepki çekti.