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Eğitimde şiddete ağır cezalar yolda! "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nda yeni tedbirler

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 18:22
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı "öğretmenlik meslek kanunu"nda yeni tedbirlere yer verildi. Bakan Yusuf Tekin, cezaların artırılacağının mesajını verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı. İşte detaylar…
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