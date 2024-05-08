TSK’dan aynı anda 3 büyük tatbikat! 10 binlerce asker katılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri bu ay üç büyük tatbikat gerçekleştiriyor. On binlerce asker, savaş uçakları, insansız hava araçları, denizaltılar ve yüzü aşkın savaş gemisiyle yapılan tatbikatlarda gerçek mermiler kullanılıyor. İcra edilmeye başlanan tatbikatlara onlarca ülkeden katılım da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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