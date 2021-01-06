Özellikle Türkiye'de üniversitelerde yükselen Amerikan aleyhtarlığı, 6 Ocak 1969'da ABD elçisi Robert Komer'in Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaretiyle yeni bir boyut kazandı.



Robert Komer; Vietnam'da CIA tarafından desteklenen "Barışı Koruma Programı"nın müdürlüğünü yaparken, ABD Ankara Büyükelçisi'nin yerine büyükelçi olarak atanacaktı.



Yeni büyükelçi üniversiteden randevu talep etmişti, ancak dönemin ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş, üniversitesindeki Amerikan aleyhtarlığının yükselişini gördüğü için pek çok kez bu isteği erteledi.



Ancak talebin yoğun bir biçimde devam etmesi üzerine büyükelçi, 6 Ocak'ta ODTÜ'ye davet edildi.



ABD elçisinin üniversite içerisinde olduğunu öğrenen sol görüşlü öğrenciler, rektörlük binası önünde toplanmaya başladı.



Elçinin makam arabasını görür görmez de önce ters çevirecek, sonra da yakacaklardı..



Büyükelçi, arabasının yakılması üzerine ilginç bir açıklamada bulunacaktı.





"Müttefik bir ülkenin temsilcisinin, büyük bir Türk üniversitesi rektörü tarafından öğle yemeğine davet edildiği bir sırada, otomobilinin ufak bir müfrit grup tarafından ateşe verilmesi gerçekten üzücü bir husustur. böyle bir olayın ODTÜ'de, bizzat Birleşik Amerika'nın dostane destek sağlamış olduğu bir okulda cereyan etmiş olması bilhassa şayanı teessürdür."



Savcılık yakma olaylarına karışan dokuz öğrenci için yakalama kararı çıkardı.



Olayların büyümesi üzerine ODTÜ'de üniversitede eğitime bir ay ara verildi.



Öğrenci birlikleri adı altında toplanan bir grup ise kapatılmaya karşı çıkarak Danıştay'a başvurdu.



Danıştay, yönetim kurulunun kapatma kararını durdururken, tutuklanan 9 öğrenci 12 Mart 1969'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada beraat ettirilecekti...



Tuhaf olaylar bütünü bir zincir halinde birbirini izliyordu.



Öğrenci olayları ile başlayan Türkiye'yi istikrarsızlaştırma hamleleri başarıya ulaşıyor. 12 Mart muhtırası ile hükümet devriliyordu.