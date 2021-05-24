İYİ Parti'nin iftiralarla hedef gösterdiği vatandaşlar suç duyurusunda bulundu! Can Ataklı ve İYİ Partili Lütfü Türkkan...

Havva Sevigen'in oğlu Tarık Sevigen ise "Anneme bu tür hakaret, yalan ve iftira atan Gazeteci Can Ataklı ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında sıç duyurusunda bulunduk. Artık konu yargıda. Adalet bu yalancı ve iftiracılar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Havva Sevigen'in kardeşi İhsan Çilo ise "Ablam ve yeğenim hakkında yapılan yalan ve iftira dolu açıklamalar sonrası benim için burada bir inşaat firmasının taşeronuymuşum diye iftira attılar. Biz ailecek yalan ve iftiraya maruz kaldık .Bu nedenle Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığına gelip o kişiler hakkında yalan ve iftiralardan dolayı suç duyurusunda bulunduk" dedi.