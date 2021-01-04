05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!" Mahmut Övür'den darbe çığırtkanlığına sert tepki

"Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!" Mahmut Övür'den darbe çığırtkanlığına sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2021 22:28
Güncelleme:05.01.2021 00:23
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Gazeteci Mahmut Övür, Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un "darbe" sözlerini değerlendirdi. Can Ataklı'yı "laik seküler bir meczup" olarak tanımlayan Övür, İlker Başbuğ'un İlker Başbuğ'un Türkiye'de darbeci bir siyasi sınıfın ve darbeci bir bürokrasinin olduğunu sakladığını söyledi. Övür ayrıca 1960 darbesini İsmet İnönü'nün de teşvik ettiğini belirtti.

Gazeteci Mahmut Övür, A Haber ekranlarında katıldığı programda Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un "darbe" sözlerini değerlendirdi.

LAİK SEKÜLER BİR MECZUP

Can Ataklı'nın ciddiye alınmaması gerektiğini belirten Mahmut Övür, Ataklı hakkında "laik seküler bir meczup" ifadelerini kullandı.

KRİZ TELLALLIĞI YAPTILAR

Son 3-4 senede ekonomistlerin ve siyasi analistçilerin 2019 ortasında "Bu memleket batar,siyaset batar" sözlerini kullandığını belirten Övür, bu isimlerin kriz tellallığı yaptığını söyledi. Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bile Avrupaya giderek Türkiye'yi şikayet ettiğini belirtti.

CHP'NİN OYU YÜZDE 17

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim tartışmalarına değinen Övür her iki partinin de önce kamuoyu yoklamalarına bakması gerektiğini ifade etti. CHP'nin yüzde 17'ye kadar düştüğünü belirten Övür, "Düşünün ana muhalefet partisisiniz, yüzde 20'leri aşamıyorsunuz ve erken seçim istiyorsunuz. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Deva ve Gelecek partilerinde de bir kıpırtı olmadığını belirten Övür, son 15-20 günde AK Parti oyunu 3-4 puan artırdı.

BAŞBUĞ SÖZLERİ

İlker Başbuğ'un "Menderes erken seçime gitseydi 27 Mayıs Darbesi olmazdı" sözlerine değinen Mahmut Övür, 1957'deki darbede ordunun 1955'te harekete geçtiğini ifade etti. İlker Başbuğ'un Türkiye'de darbeci bir siyasi sınıfın ve darbeci bir bürokrasinin olduğunu sakladığını ifade eden Övür, küresel güçlere de vurgu yaptı.

İNÖNÜ DARBEYE TEŞVİK ETTİ

ABD ve askeri yapının 1960 yılında darbe yapmayı kafaya koyduğunu söyleyen Övür, İsmet İnönü'nün bu durumu teşvik ettiğini söyledi.

Son dakika haberi: Can Ataklının darbe imalarına soruşturma başlatıldı! SON DAKİKA HABERİ: CAN ATAKLI'NIN DARBE İMALARINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İlker Başbuğ ve Can Ataklının darbe imaları ne anlama geliyor? Emin Pazarcıdan flaş sözler... İLKER BAŞBUĞ VE CAN ATAKLI'NIN DARBE İMALARI NE ANLAMA GELİYOR? EMİN PAZARCI'DAN FLAŞ SÖZLER...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!
"Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!"
Başbuğ ve Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor?
Başbuğ ve Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor?
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!
AK Parti'den Sağlar'ın sözlerine yanıt!
AK Parti'den Sağlar'ın sözlerine yanıt!
İlker Başbuğ'a darbe tepkisi
İlker Başbuğ'a "darbe" tepkisi
Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
18 yılda gerçekleşen sağlık devrimi
18 yılda gerçekleşen sağlık devrimi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ataklı ve Başbuğ'dan darbe iması! Tepkiler peş peşe geldi
Ataklı ve Başbuğ'dan darbe iması! Tepkiler peş peşe geldi
Ulaşımda çağ atlatan projeler
Ulaşımda çağ atlatan projeler
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye döndü mü?
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye döndü mü?
İlker Başbuğ'dan skandal darbe tehdidi
İlker Başbuğ'dan skandal darbe tehdidi
Daha Fazla Video Göster