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Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 16:56
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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