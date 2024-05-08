08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Türkiye’nin sınır güvenliği dünyaya örnek! Bin 160 KM duvar, 60 bin personel…
Türkiye'nin sınır güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için Doğu ve Güneydoğu sınırında inşa edilen modüler beton duvarın uzunluğu bin 160 kilometreye, devriye yolu uzunluğu ise bin 234 kilometreye ulaştı. Türkiye Batı sınırında da yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…