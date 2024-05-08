Büyü dolandırıcılığı mağduru A Haber’e konuştu! ÖLÜM TEHDİDİ...

5 milyon Euro'luk büyü dolandırıcılığında kritik bir gelişme yaşandı. Serkan Önder tarafından dolandırıldığını iddia eden Adil Badruk ve eşi Nurcan Badruk yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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