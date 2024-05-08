ABD’nin karanlık yüzü: Kölelik ve ırkçılık! 19. yüzyılda yasal yasal insan alışverişi

Dünya tarihi farklı sebeplerle yaşanan değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun bu anları ele aldığı “Dönüm Noktası” ekrana geldi.

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