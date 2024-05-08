Okul müdürü İbrahim Oktugan'a veda! Öğrenci tarafından öldürülen Oktugan için tören düzenlendi

İstanbul Eyüpsultan'da görev yaptığı okulda öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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