08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Okul müdürü İbrahim Oktugan'a veda! Öğrenci tarafından öldürülen Oktugan için tören düzenlendi

Okul müdürü İbrahim Oktugan'a veda! Öğrenci tarafından öldürülen Oktugan için tören düzenlendi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 17:30
İstanbul Eyüpsultan'da görev yaptığı okulda öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okul müdürü İbrahim Oktugan’a veda!
Okul müdürü İbrahim Oktugan'a veda!
Büyü dolandırıcılığı mağduru A Haber’e konuştu!
Büyü dolandırıcılığı mağduru A Haber’e konuştu!
Başkan Erdoğan Ali Asadov’u kabul etti
Başkan Erdoğan Ali Asadov'u kabul etti
ABD’nin karanlık yüzü: Kölelik ve ırkçılık!
ABD’nin karanlık yüzü: Kölelik ve ırkçılık!
Çırpıcı-Veliefendi dönüşüm projesi!
Çırpıcı-Veliefendi dönüşüm projesi!
En çok kruvaziyer Kuşadası’na!
En çok kruvaziyer Kuşadası'na!
TSK’dan aynı anda 3 büyük tatbikat!
TSK’dan aynı anda 3 büyük tatbikat!
Otomobil dolandırıcılarına operasyon
Otomobil dolandırıcılarına operasyon
Berzeg’in ölümünde ’42 plakalı araç’ detayı
Berzeg'in ölümünde '42 plakalı araç' detayı
Ücretsiz olacak dedi seçilince zam yaptı
"Ücretsiz" olacak dedi seçilince zam yaptı
Başkan Erdoğan, Asadov’u kabul edecek
Başkan Erdoğan, Asadov'u kabul edecek
Kampüsler Gazze için ayakta
Kampüsler Gazze için ayakta
Daha Fazla Video Göster