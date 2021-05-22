Can Ataklı Başkan Erdoğan’ı tehdit etti: Sonu kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız
Can Ataklı bir televizyon programında yine nefret söylemini sürdürdü. Rizeliler, Başkan Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti. Can Ataklı da Rizelileri ve Başkan Erdoğan'ı tehdit etti, "Sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Muhalif yandaş Can Ataklı Rizelilere ağır hakaretler etti, Rize ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i protesto eden vatandaşları seviyesiz bir üslupla eleştirdi.
Can Ataklı "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" söyleminin ardından, "Sonu çok kötü olacak" diye dalga geçercesine "Sokağa çıkmayacaksınız" diye Rize halkına tehditler savurdu.
Tepki gösteren vatandaşların taklidini de yapan Ataklı, çirkin üslubunu sürdürmekle de kalmadı.
İkizdere'de Meral Akşener'e soru soran vatandaşı kiralık olarak kamuoyuna yansıttı.
Can Ataklı, "Silivri dolacak yer kalamayacak" diyerek vatandaşları tehditlerini sonlandırdı.
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