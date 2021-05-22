22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Can Ataklı Başkan Erdoğan’ı tehdit etti: Sonu kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız

Can Ataklı Başkan Erdoğan’ı tehdit etti: Sonu kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız

bir televizyon programında yine nefret söylemini sürdürdü. Rizeliler, Başkan Erdoğan'ı çocuk katili 'ya benzeten Başkanı 'e tepki göstermişti. Can Ataklı da Rizelileri ve Başkan Erdoğan'ı tehdit etti, "Sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
ABONE OL
Can Ataklı Başkan Erdoğan’ı tehdit etti: Sonu kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Muhalif yandaş Rizelilere ağır hakaretler etti, ziyaretinde Başkanı 'i protesto eden vatandaşları seviyesiz bir üslupla eleştirdi.

Can Ataklı "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" söyleminin ardından, "Sonu çok kötü olacak" diye dalga geçercesine "Sokağa çıkmayacaksınız" diye Rize halkına tehditler savurdu.

Tepki gösteren vatandaşların taklidini de yapan Ataklı, çirkin üslubunu sürdürmekle de kalmadı.

'de Meral Akşener'e soru soran vatandaşı kiralık olarak kamuoyuna yansıttı.

Can Ataklı, " dolacak yer kalamayacak" diyerek vatandaşları tehditlerini sonlandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA