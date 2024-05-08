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En çok kruvaziyer Kuşadası'na! 50 kruvaziyerle 61 bin yolcu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.05.2024 16:06
Son dakika haberleri… Türkiye yılın ilk 3 ayında kruvaziyer turizminde 50 gemiyle 61 bin yolcu ağırlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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