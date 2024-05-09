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İstanbul havalimanında gövde üzerine inen uçak kaldırıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 01:18
İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde ön niş takımlarının açılmaması nedeni ile gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağı, uzun süren çalışmaların ardından pistten kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, pistin uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendiği dile getirdi.
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Gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
"Gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı"
Gövde üzerine inen uçak kaldırıldı!
Gövde üzerine inen uçak kaldırıldı!
Kargo uçağı pistten kaldırıldı
Kargo uçağı pistten kaldırıldı
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