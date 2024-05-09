İstanbul havalimanında gövde üzerine inen uçak kaldırıldı!

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde ön niş takımlarının açılmaması nedeni ile gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağı, uzun süren çalışmaların ardından pistten kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, pistin uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendiği dile getirdi.

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