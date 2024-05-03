03 Mayıs 2024, Cuma
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BM: Gazze’deki yıkım Ukrayna’dan fazla! Gazze’den geriye 37 milyon ton enkaz kaldı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana büyük yıkıma yol açtığı Gazze'de oluşan enkazın 2 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'dakinden fazla olduğu belirlendi. Şimdiye kadar en az 86 bin konutun tamamen yıkıldığı bölgede tespit edilen 800 bin tonun üzerinde asbest ise ciddi bir risk oluşturuyor.