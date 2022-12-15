Battalgazi Hastanesi hasta yükünü hafifletti! 6 ayda 300 bin hastaya hizmet

Malatya Battalgazi Hastanesi, açıldığından bu yana yani 6 ayda 300 bin hastaya hizmet verdi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Battalgazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan değerlendirdi.

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