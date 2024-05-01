Başkent Ankara yine sular altında! Araçlar yolda kaldı sokaklar göle döndü | A Haber bölgede...

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu canlı yayında aktardı. Pekmez, "Başkent bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Özellikle de akşam vaktinde başlayan kuvvetli sağanak yağışlar dün olduğu gibi bugünde birçok noktayı doldurdu." ifadelerini kullandı. A Haber editörü Hakan Bacaksız ise "4 gün daha bu yağışların sürmesi bekleniyor" dedi. İşte dakika dakika Ankara'daki son durum....

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