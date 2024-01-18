18 Ocak 2024, Perşembe
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Ankara, İstanbul ve İzmir'de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber'de oran verdi
Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklentiler neler? Belirlenen isimler illerde seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? Kamuoyu araştırmaları yerel seçimler için ne öngörüyor? Ankara'da Turgut Altınok'un adaylığı nasıl etkileyecek? GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.