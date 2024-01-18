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Ankara, İstanbul ve İzmir'de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber'de oran verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 14:25
Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklentiler neler? Belirlenen isimler illerde seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? Kamuoyu araştırmaları yerel seçimler için ne öngörüyor? Ankara'da Turgut Altınok'un adaylığı nasıl etkileyecek? GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Anketler ne diyor? Ankara, İstanbul ve İzmirde... ANKETLER NE DİYOR? ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE...

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