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Ankara, İstanbul ve İzmir'de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber'de oran verdi

Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklentiler neler? Belirlenen isimler illerde seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? Kamuoyu araştırmaları yerel seçimler için ne öngörüyor? Ankara'da Turgut Altınok'un adaylığı nasıl etkileyecek? GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:25
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Ankara, İstanbul ve İzmir’de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber’de oran verdi

Ankara, İstanbul ve İzmir'de anketlerde son durum ne? Kamuoyu araştırmaları yerel seçimler için ne öngörüyor? Belirlenen isimler illerde seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara, İstanbul ve İzmir’de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber’de oran verdi

CHP DEM İLE BAŞ BAŞA KALDI

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Bu seçimi Cumhur İttifakı daha çok kazanma arzusuyla giren taraf olarak gözüküyor. Bir önceki seçimde muhalefet partileri bir kazanma iştihakı vardı onu da şu temele dayandırıyorlardı 'önce biz yerelde başarılı olacağız daha sonra Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz'. Bu dedikleri şey olmadığı gibi genel seçimi kaybettiler o kayıptan dolayı da bir dağınıklıkları var.


En azından İYİ Parti gruptan koptu CHP, DEM Parti ile baş başa kaldı. İYİ Parti'nin onlar için çok önemli derecede bir meşrulaştırma ve yumuşatıcı özelliği vardı. Daha milliyetçi parti daha sağcı parti muhafazakar seçmen var içerisinde dolayısıyla İYİ Parti'nin olduğu yerde DEM çok nüksetmiyordu.

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Ankara, İstanbul ve İzmir’de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber’de oran verdi

Şimdi çok daha farklı birbirine çok yaklaşmış bir resim var. Veriler açısından baktığımız zaman Cumhur İttifakı seçim kazanmış bir üstünlük ortaya koymuş.

Her ne kadar ekonominin can yakıcılığı zaman zaman AK Parti'de oy kaybına neden olsa da son bir ay 40 gündür de AK Parti düştüğü yerden yani o ekonomiden dolayı bir oy kaybı vardı geriye oylarını toparladı seçim oylarına yakın pozisyona geldi. MHP de oy artırdı.

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Ankara, İstanbul ve İzmir’de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber’de oran verdi

CHP'NİN OYLARI NE DURUMDA?

CHP kurultayını yaptı. Beklenti çok yüksekti. CHP'nin kırgın küskün kitlesi motive olacaktı bir yükseliş olacaktı falan yüzde 24 olan Türkiye geneli oyları 25'e çıktı tekrar onu da kaybettiler. Oylar yüzde 24'e geriledi.

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Ankara, İstanbul ve İzmir’de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber’de oran verdi

"ATMOSFER CUMHUR İTTİFAKI'NDAN YANA"

Dolayısıyla rakamsal olarak İstanbul ölçeğinde baktığımız zaman İstanbul'da iki yıl önceden başlamak kaydıyla Cumhur İttifakı'nın oyları başa baştan bir adım öndeydi. Kazanma arzusu daha çok Cumhur İttifakı'nda. Atmosfer de Cumhur İttifakı'ndan yana.