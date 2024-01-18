Ankara, İstanbul ve İzmir’de anketler ne diyor? Cumhur İttifakı’nın oy oranı ne? İhsan Aktaş A Haber’de oran verdi

CHP DEM İLE BAŞ BAŞA KALDI

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Bu seçimi Cumhur İttifakı daha çok kazanma arzusuyla giren taraf olarak gözüküyor. Bir önceki seçimde muhalefet partileri bir kazanma iştihakı vardı onu da şu temele dayandırıyorlardı 'önce biz yerelde başarılı olacağız daha sonra Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz'. Bu dedikleri şey olmadığı gibi genel seçimi kaybettiler o kayıptan dolayı da bir dağınıklıkları var.



En azından İYİ Parti gruptan koptu CHP, DEM Parti ile baş başa kaldı. İYİ Parti'nin onlar için çok önemli derecede bir meşrulaştırma ve yumuşatıcı özelliği vardı. Daha milliyetçi parti daha sağcı parti muhafazakar seçmen var içerisinde dolayısıyla İYİ Parti'nin olduğu yerde DEM çok nüksetmiyordu.