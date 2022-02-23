ANALİZ – Tarihin en büyük savaş suçu: Çeçen sürgünü! Rus diktatör Stalin’in emriyle sürüldüler

Takvimler 23 Şubat 1944'ü gösterdiğinde insanlık tarihinin belki de en acımamız savaş suçlarından biri Kafkaslarda işleniyordu. Rus diktatör Josef Stalin'in emri ile 700 bin Çeçen-İnguş halkı sürgüne gönderildi. Çeçenler, çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmeksizin hayvan taşımak için kullanılan trenlere bindirilmişti. Kaçmak isteyenlerse kurşuna diziliyordu. İşte o katliam gibi sürgünün yıl dönümünde araştırma planlama servimizin hazırladığı analiz haberimiz...

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