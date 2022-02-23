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ANALİZ – Tarihin en büyük savaş suçu: Çeçen sürgünü! Rus diktatör Stalin’in emriyle sürüldüler

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Giriş: 23.02.2022 09:11
Güncelleme:23.02.2022 11:21
Takvimler 23 Şubat 1944'ü gösterdiğinde insanlık tarihinin belki de en acımamız savaş suçlarından biri Kafkaslarda işleniyordu. Rus diktatör Josef Stalin'in emri ile 700 bin Çeçen-İnguş halkı sürgüne gönderildi. Çeçenler, çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmeksizin hayvan taşımak için kullanılan trenlere bindirilmişti. Kaçmak isteyenlerse kurşuna diziliyordu. İşte o katliam gibi sürgünün yıl dönümünde araştırma planlama servimizin hazırladığı analiz haberimiz...

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