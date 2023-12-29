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AK Parti 24 ilde tek başına yarışacak! AK Parti ile MHP hangi illerde anlaştı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 10:18
Cumhur İttifakı yerel seçimlerde de iş birliğini sürdürecek. AK Parti ile MHP arasındaki protokolün ayrıntıları ortaya çıktı. 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti seçime girecek büyükşehir statüsünde olmayan 51 kentte de beraber hareket edilecek. Peki AK Parti hangi illerde aday gösterecek? MHP ile yarışacağı iller ise hangileri olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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