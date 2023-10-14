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A Haber çatışma bölgesinde! Siviller Gazze'den nasıl tahliye edilecek?

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 09:31
İsrail ablukası altındaki Gazze'de ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kara harekatı her an başlayabilir. A haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.
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