A Haber çatışma bölgesinde! Siviller Gazze'den nasıl tahliye edilecek?

İsrail ablukası altındaki Gazze'de ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kara harekatı her an başlayabilir. A haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.

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