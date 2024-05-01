28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı! Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor

Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de 28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Detayları A haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik anlattı.

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