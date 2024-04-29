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111 iş makinesi hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan Ankara'da AFAD'da düzenlenen programa katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 14:23
Başkan Erdoğan Ankara'da AFAD'da düzenlenen programa katılacak. Programda 111 iş makinesi hizmete alınacak. Mert Hacıalioğlu Ankara'dan detayları aktardı.
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