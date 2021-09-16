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Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor | En çok kira artışı olan iller hangileri?

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Giriş: 16.09.2021 09:53
Son dönemlerde kira fiyatlarındaki afaki yükseliş için harekete geçildi. Hükümet, Avrupa’daki gibi ev kiralama şirketi modeli üzerinde duruyor. İnşaat firmalarının kiraya verecek ev yapması da gündemde. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

KİRALIK EV ŞİRKETLERİ GELİYOR

* İNŞAAT ŞİRKETLERİ KİRALIK EV ÜRETİMİ YAPACAK

* BU EVLER SATILAMAYACAK, KİRA AMAÇLI OLACAK

* KİRACI MUHATAP OLARAK ŞİRKETİ TANIYACAK

* KİRA ARTIŞLARI VE BEDELLERİ MAKUL OLACAK

* BU TÜR KONUTLARA VERGİ TEŞVİKİ GELECEK

En çok artış Mersin ve Diyarbakır'da.

Hükümet harekete geçti! Kiralık ev şirketleri geliyor HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ! KİRALIK EV ŞİRKETLERİ GELİYOR
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