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Trabzon'a dev gemiyle Rus turist akını! Astoria Grande Trabzon'a demirledi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 26.04.2024 12:55
Rusların dev kruvaziyer gemisi 3 ay aradan sonra Trabzon Limanı’na demirliyor. Gemide mürettebatı ile birlikte toplam bin 336 kişilik kafile bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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Trabzon’a dev gemiyle Rus turist akını!
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