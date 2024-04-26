26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kuru otlar geçim kaynağı oldu! Boyayıp dekoratif hale getiriyorlar

Kuru otlar geçim kaynağı oldu! Boyayıp dekoratif hale getiriyorlar

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 12:59
Güncelleme:26.04.2024 12:59
İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi sakinleri topladıkları kuru otları boyayarak geçim kaynağı haline getirdi. Dezenfekte edilip boyanan otlar yurt dışından yoğun talep gördü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuru otlar geçim kaynağı oldu!
Kuru otlar geçim kaynağı oldu!
Trabzon’a dev gemiyle Rus turist akını!
Trabzon'a dev gemiyle Rus turist akını!
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Fırsatçılara geçit yok!
Fırsatçılara geçit yok!
Programımız sonuçlarını veriyor
"Programımız sonuçlarını veriyor"
Tavuk fiyatı altın ve dövizi katladı!
Tavuk fiyatı altın ve dövizi katladı!
Fahiş fiyata ambalaj tedbiri
Fahiş fiyata ambalaj tedbiri
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi?
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi?
Konutta 4,5 yıl sonra bir ilk!
Konutta 4,5 yıl sonra bir ilk!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sürekli değişen etiketler nasıl engellenecek?
Sürekli değişen etiketler nasıl engellenecek?
Temmuzda emekliye maaş artışı
Temmuzda emekliye maaş artışı
Daha Fazla Video Göster