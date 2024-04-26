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Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 12:14
Merkez Bankası piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Peki Merkez Bankası ne mesaj verdi? Kararının ardından piyasalarda son durum ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, gram altın için tahminini açıkladı ve alım fırsatı için rakam vedi.
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI! RAKAM VERDİ

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Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
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