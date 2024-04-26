Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

Merkez Bankası piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Peki Merkez Bankası ne mesaj verdi? Kararının ardından piyasalarda son durum ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, gram altın için tahminini açıkladı ve alım fırsatı için rakam vedi.

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