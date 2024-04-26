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Tavuk fiyatı altın ve dövizi katladı! Tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 zamlandı?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 26.04.2024 09:58
Artışa geçen kırmızı et fiyatları sonrası tüketici beyaz ete yöneldi. Ancak bu talep artışı tavuğun fiyatını da yükseltti. Sadece son 5 ayda; beyaz ete yüzde 200 zam yapıldı. Peki tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 katlandı? İşte tüm detaylar…
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