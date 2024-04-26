Tavuk fiyatı altın ve dövizi katladı! Tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 zamlandı?

Artışa geçen kırmızı et fiyatları sonrası tüketici beyaz ete yöneldi. Ancak bu talep artışı tavuğun fiyatını da yükseltti. Sadece son 5 ayda; beyaz ete yüzde 200 zam yapıldı. Peki tavuk fiyatı nasıl yüzde 200 katlandı? İşte tüm detaylar…

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