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Fırsatçılara geçit yok! Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 26.04.2024 11:29
Fahiş fiyat ve vergi kaçakçılığıyla ilgili mücadele devam ediyor. Bakanlık gelen ihbarları birer birer değerlendiriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan avukat Fevzi Doğan değerlendirdi.
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