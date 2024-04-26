Fırsatçılara geçit yok! Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti

Fahiş fiyat ve vergi kaçakçılığıyla ilgili mücadele devam ediyor. Bakanlık gelen ihbarları birer birer değerlendiriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan avukat Fevzi Doğan değerlendirdi.

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