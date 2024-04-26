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Fahiş fiyata ambalaj tedbiri! “Tavsiye edilen fiyat” nasıl belirlenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 09:32
Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatçılık ve fahiş fiyatla mücadele için yeni adımlar atılmaya hazırlanıyor. Ambalajlı ürünlere fiyat yazılabileceği öğrenilirken, marketlerdeki etiket, gram ve stokçuluk hilelerini bitirecek hamle de yasaya giriyor.
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Fahiş fiyata ambalaj tedbiri
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