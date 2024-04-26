Fahiş fiyata ambalaj tedbiri! “Tavsiye edilen fiyat” nasıl belirlenecek?

Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatçılık ve fahiş fiyatla mücadele için yeni adımlar atılmaya hazırlanıyor. Ambalajlı ürünlere fiyat yazılabileceği öğrenilirken, marketlerdeki etiket, gram ve stokçuluk hilelerini bitirecek hamle de yasaya giriyor.

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