Kiralık ev şirketleri geliyor! Hükümet harekete geçti | Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm

KİRALIK EV YAPILACAK

Yapılan çalışma kapsamında bu modelin Türkiye'ye de uyarlanması düşünülüyor. Ancak, inşaat şirketlerinin yaptıkları evleri satmak yerine kiraya vermesinin önünde mevzuat ve vergiler açısından sıkıntılar bulunuyor. Çalışmayla inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.Avrupa'da kiralık evleri şirketler vatandaşlar ile yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde kiralıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürede vatandaşın dairesinden çıkarılması söz konusu olmuyor.