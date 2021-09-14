Kiralık ev şirketleri geliyor! Hükümet harekete geçti | Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Son dakika haberine göre: Son dönemlerde kira fiyatlarındaki afaki yükseliş için harekete geçildi. Hükümet, Avrupa’daki gibi ev kiralama şirketi modeli üzerinde duruyor. İnşaat firmalarının kiraya verecek ev yapması da gündemde.
kira fiyatlarında yaşanan afaki artış için hükümet düğmeye bastı. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.
ANORMAL KİRA ARTIŞINA YENİ ÇÖZÜM VE YENİ MODEL
Azalan yeni konut arzına karşılık artan konut talebi, salgın nedeniyle ertelenen evlilikler, yüz yüze eğitimin yeninden başlayacak olması, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları son dönemde katlandı. Araştırmalar 81 ilde son bir yılda kiraların ortalama yüzde 55 arttığını ortaya koydu.
Özellikle üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun gibi yerlerde kiralar son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı. Milletvekilleri illerde yaşanan kira sıkıntılarını Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti. Sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Kısa sürede alternatifli öneri paketi hazırlanıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AVRUPA MODELİ
Çalışmalarda Avrupa modeli üzerinde duruldu. Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda kiralık evler kişilere değil şirketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.
KİRALIK EV YAPILACAK
Yapılan çalışma kapsamında bu modelin Türkiye'ye de uyarlanması düşünülüyor. Ancak, inşaat şirketlerinin yaptıkları evleri satmak yerine kiraya vermesinin önünde mevzuat ve vergiler açısından sıkıntılar bulunuyor. Çalışmayla inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.Avrupa'da kiralık evleri şirketler vatandaşlar ile yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde kiralıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürede vatandaşın dairesinden çıkarılması söz konusu olmuyor.
İZMİR VE ANKARA'DA KİRALIK EVLER DUDAK UÇUKLATTI
SABAH birçok kez ev kiralarındaki artışa dikkat çekmişti. Hafta başında Endeksa.com'un Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımlamıştı. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde Ağustos 2020-Ağustos 2021 arasında kiralar yüzde 55 arttı. En fazla kira artışının gerçekleştiği ilk üç il Nevşehir, Muş ve Batman oldu.
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