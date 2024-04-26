26 Nisan 2024, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklamalar: Programımız sonuçlarını veriyor.
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, "Programımız sonuçlarını veriyor. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte kararlıyız." dedi. Bakan Şimşek, önceliğin fiyat istikrarı olduğunu bir kez daha vurguladı.