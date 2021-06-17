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Yalan siyasetinin perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 12:16
Battık bittik" Twetleri ne içindi? ‘’Kasamız boş" yaygarasına kendileri de inanmadı çöplük algısı yurt gezilerinde nasıl sürüyor? TÜİK neden hedeflerinde? Aşı ve sağlık altyapısı karşısında suspus olanlar… Bu yalan siyasetinin neyi amaçladığını neden yapıldığının detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
Yalan siyasetinin perde arkası
Yalan siyasetinin perde arkası
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