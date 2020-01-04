Piyasalara İran hareketliliği

Orta Doğu'daki gerilim piyasaların da ateşini yükseltti. ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleri başta petrol fiyatları olmak üzere, küresel piyasalarda da hareketliliğe neden oldu. Önce Şii Milislerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırdığı haberleri geldi. Ardından ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Orta Doğu'da yaşanan sıcak saatler, piyasaları da hareketlendirdi. İşte haberin detayları...