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Petrolde düşüş sürer mi?

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Giriş: 06.08.2022 12:46
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören brent petrolde düşüş sürer mi? Bu sorunun cevabını canlı yayın konuğumuz Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen’den aldık.
Petrolde düşüş sürer mi?
Petrolde düşüş sürer mi?
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