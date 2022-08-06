06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Petrolde düşüş sürer mi?
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören brent petrolde düşüş sürer mi? Bu sorunun cevabını canlı yayın konuğumuz Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen’den aldık.