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MTV’de ikinci taksit ödeme süresi doluyor! MTV son ödeme tarihi ne zaman? MTV ne zaman ödeniyor?

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Giriş: 30.07.2021 12:04
Yıl içinde iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için sona yaklaşıldı. Araç sahipleri 2 Ağustos'a kadar vergilerini ödeyecek. Bu yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme döneminde son gün resmi tatile denk geldiği için 2 Ağustos olarak belirlendi. Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinde bulunan interaktif vergi dairesi uygulaması üzerinden ya da mobil uygulamasıyla 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.
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