30 Temmuz 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MTV’de ikinci taksit ödeme süresi doluyor! MTV son ödeme tarihi ne zaman? MTV ne zaman ödeniyor?
Yıl içinde iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için sona yaklaşıldı. Araç sahipleri 2 Ağustos'a kadar vergilerini ödeyecek. Bu yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme döneminde son gün resmi tatile denk geldiği için 2 Ağustos olarak belirlendi. Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinde bulunan interaktif vergi dairesi uygulaması üzerinden ya da mobil uygulamasıyla 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.