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Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! İlk etapta bin araç satılacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.04.2024 09:45
Hükümet kamuda tasarrufu makam araçlarından başlatıyor. İlk etapta bin araç satılacak. Sözleşmesi bitince yeni kiralama yapılmayacak. Ayrıca servisler kalkacak bunun yerine ise otobüs ve metro kartı verilecek.
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