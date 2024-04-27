Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! İlk etapta bin araç satılacak

Hükümet kamuda tasarrufu makam araçlarından başlatıyor. İlk etapta bin araç satılacak. Sözleşmesi bitince yeni kiralama yapılmayacak. Ayrıca servisler kalkacak bunun yerine ise otobüs ve metro kartı verilecek.

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