06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Silivri'deki doğalgazın ilk ateşi yandı! Yeni kuyularda çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır

Silivri'deki doğalgazın ilk ateşi yandı! Yeni kuyularda çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 12:28
Silivri'de çıkarılmaya başlanan doğalgazın ilk ateşi yandı. Yapılan sondajda kuyulardan doğalgaz çıkarılmaya başlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TBNG CEO’su Sinan Furat anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk ateş yandı! Bağımsızlık yolunda tam gaz
İlk ateş yandı! Bağımsızlık yolunda tam gaz
Türkiye ekonomisinde pozitif dönem!
Türkiye ekonomisinde "pozitif" dönem!
Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza!
Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza!
Canlı yayında rakam verdi
Canlı yayında rakam verdi
Sebze ve meyve fiyatlarında son durum!
Sebze ve meyve fiyatlarında son durum!
Türksat 6A’ya yeni logo!
Türksat 6A'ya yeni logo!
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Kamuda servisler kaldırılıyor
Kamuda servisler kaldırılıyor
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem!
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem!
Konut fiyatlarında düşüş yaşanıyor mu? Faiz oranları ne durumda?
Konut fiyatlarında düşüş yaşanıyor mu? Faiz oranları ne durumda?
Türkiye’nin kredi notunu yükseltti! Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama
Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
81 ilaç daha geri ödeme listesinde.
81 ilaç daha geri ödeme listesinde.
Daha Fazla Video Göster