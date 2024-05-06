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A Haber canlı yayınında rakam verdi! Emekli-memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 09:52
SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar olur? Emekliye ne kadar zam yapılır? Memura ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “10-15 puanlık bir refah payı ile zam oranının hem memurlar için hem emekliler için 35-40 bandında geleceğini öngörüyorum. 10 bin TL taban maaş. Benim tahminim 13 bin – 15 bin bandında yeni bir taban maaş olması. Bunun altında kalan bütün maaşların da buraya tamamlanması söz konusu olacak.” ifadelerini kullandı.
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