A Haber canlı yayınında rakam verdi! Emekli-memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar olur? Emekliye ne kadar zam yapılır? Memura ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “10-15 puanlık bir refah payı ile zam oranının hem memurlar için hem emekliler için 35-40 bandında geleceğini öngörüyorum. 10 bin TL taban maaş. Benim tahminim 13 bin – 15 bin bandında yeni bir taban maaş olması. Bunun altında kalan bütün maaşların da buraya tamamlanması söz konusu olacak.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN