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Bin yılın projesiyle dengeler değişecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 11:44
Güncelleme:05.05.2024 11:45
Türkiye'nin öncülüğünde Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk imzaların atıldığı tarihi kalkınma yolu projesi, dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek. Trilyon dolarlık körfez sermayesini Avrupa'ya açacak proje, uzak doğu ile avrupa arasında ticaretin süresini 20 gün kısaltacak. Ticaret merkezlerine uzanacak projenin yatırım büyüklüğü ise 16 milyar doları buluyor.
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
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