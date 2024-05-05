Bin yılın projesiyle dengeler değişecek

Türkiye'nin öncülüğünde Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk imzaların atıldığı tarihi kalkınma yolu projesi, dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek. Trilyon dolarlık körfez sermayesini Avrupa'ya açacak proje, uzak doğu ile avrupa arasında ticaretin süresini 20 gün kısaltacak. Ticaret merkezlerine uzanacak projenin yatırım büyüklüğü ise 16 milyar doları buluyor.