06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Türkiye’nin doğalgaz depolama tesisleri Silivri ve Tuz Gölü’nde kapasite arttırılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin enerjisini, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden olduğunu anlattı. Bakan Bayraktar bu yıl yapılacak ilave yatırımlarla kapasitenin de artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.