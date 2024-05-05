Kamuda servisler kaldırılıyor

Kamuda servisler kaldırılacak. Gerekçesi ise, servis kiralamasına harcanan paranın geçen yıla kıyasla 3 kat artmış olması. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, personele otobüs ve metro kartı verilecek, nöbete kalanlar ise tek tek değil, toplu olarak evine bırakılacak.