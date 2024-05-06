Sebze ve meyve fiyatlarında son durum! Halde fiyatlar ne durumda?

Havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte tarlada ürün bollaştı. Peki halde sebze meyve fiyatları ne kadar ucuzladı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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