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Sebze ve meyve fiyatlarında son durum! Halde fiyatlar ne durumda?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 06.05.2024 09:26
Havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte tarlada ürün bollaştı. Peki halde sebze meyve fiyatları ne kadar ucuzladı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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