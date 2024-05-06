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2024 kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 16:25
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu merak konusuydu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Peki, 2024 kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışında ne kadar oldu? İşte detaylar...
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2024 kurbanlık fiyatları ne kadar?
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