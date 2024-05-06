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Türkiye ekonomisinde "pozitif" dönem! Not artırımları ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.05.2024 11:51
Kredi derecelendirme kuruluşları art arda Türkiye'nin notunu yükseltmeye devam ediyor. Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.  Bu not artımı piyasalara nasıl yansıdı? Neler bekleniyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında stratejist Mustafa Aşkın aktardı.
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