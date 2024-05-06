Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza! 61 milyon TL para cezası kesildi

Ticaret bakanlığı "fahiş fiyat artışı ve stokçuluk” yaptığı tespit edilen işletmelere para cezası kesti. Tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon TL para cezası kesildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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