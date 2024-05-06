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Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza! 61 milyon TL para cezası kesildi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.05.2024 10:15
Ticaret bakanlığı "fahiş fiyat artışı ve stokçuluk” yaptığı tespit edilen işletmelere para cezası kesti. Tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon TL para cezası kesildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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